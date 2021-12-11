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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Норвич» благодаря голу Роналду с пенальти
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Сегодня, 11 декабря, на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Юнайтед». Гости одержали победу – 1:0.

На 74-й минуте защитник «канареек» Максимилиан Ааронс нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Даррен Ингланд поставил пенальти в ворота «Норвича». 11-метровый реализовал нападающий Криштиану Роналду.

Гол Роналду:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Даррен Ингланд. Ему помогали ассистенты Константин Хатцидакис и Питер Джеймс. Резервный рефери – Эндрю Мэдли.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.

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Англия - Премьер-лига. 16-й тур
11 декабря 2021, суббота. 20:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Роналду – 75' (пен)
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