«Вместе мы — ЦСКА!» Заболотный обратился к болельщикам после победы над «Арсеналом»
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный обратился к болельщикам команды после победы над тульским «Арсеналом» (2:0) в 18-м туре РПЛ. Форвард в этой встрече оформил дубль.
«Спасибо нашим фанатам за поддержку и терпение. Вместе мы — ЦСКА! Всех с победой», — написал Заболотный в своём аккаунте в «Инстаграме».
30-летний Заболотный в 16 матчах чемпионата России нынешнего сезона забил пять голов и отдал голевую передачу. Также на счету футболиста гол в матче Кубка России с «Зенитом-Ижевск» (4:0).
ЦСКА набрал 30 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице российского чемпионата. Следующий матч команда Алексея Березуцкого проведёт после зимней паузы в феврале 2022 года. Соперником станет московский «Спартак».
Новость по темеДубль Заболотного принёс ЦСКА победу над тульским «Арсеналом»
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