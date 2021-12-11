Хабвек «Ливерпуля» Милнер вышел на четвёртое место по количеству сыгранных матчей в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер принял участие в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:0).
Матч с «львами» стал 573-м для полузащитника в английской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба красных в «Твиттере». Теперь Милнер занимает четвёртое место по количеству проведённых матчей в АПЛ.
Хавбек обошёл бывшего вратаря «Ливерпуля» и «Портсмута» Дэвида Джеймса, на счету которого 572 матча в чемпионате Англии. Опережают Милнера только полузащитники Фрэнк Лэмпард (609), Райан Гиггз (632) и Гарет Барри (653).
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Милнер сыграл в девяти матчах, в которых отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла»:
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