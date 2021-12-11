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«Рома» заинтересована в подписании защитника «Норвича»

«Рома» заинтересована в подписании защитника «Норвича»
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Защитник «Норвич Сити» Максимилиан Ааронс может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 21-летнего игрока заинтересована «Рома», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает Ааронса в качестве замены Рику Карсдорпу. Альтернативным вариантом для «Ромы» является защитник «РБ Лейпциг» Бенджамин Хенрикс.

Ааронс является воспитанником «Норвича». За основную команду футболист выступает с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 22 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ааронс сыграл в 16 матчах и отдал одну голевую передачу.

Победный мяч нападающего «Манчестер Юнайтед» Роналду в ворота «Норвича»:

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