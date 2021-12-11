«Жаль, что это не получилось». Агент де Лигта — о переходе игрока в «Баварию»

Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, рассказал, что футболист мог стать игроком мюнхенской «Баварии».



«Что касается де Лигта и «Баварии», у нас хорошо проходили переговоры и возможность перехода была серьёзной. Жаль, что это не получилось», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в «Твиттере» со ссылкой Sport1.



Райола говорит о переговорах с немецкой командой до перехода 22-летнего де Лигта в «Ювентус» летом 2019 года.



В нынешнем сезоне нидерландский защитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А и забил гол. Также на счету де Лигта пять матчей в групповом этапе Лиги чемпионов.



В следующем туре Серии А «Ювентус» сыграет с «Болоньей» в гостях. Матч состоится 18 декабря.

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