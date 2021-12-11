Тухель: Жоржиньо уже несколько недель жертвует собой в интересах «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель после победы над «Лидсом» (3:2) в 16-м туре АПЛ отметил вклад полузащитника Жоржиньо. Итальянец оформил дубль, реализовав два пенальти, в том числе победный в компенсированное время.

«Он невероятно важен для нас. На протяжении уже нескольких недель он жертвует собой в интересах команды. Я был готов к тому, что такой момент наступит, поскольку он провёл всю лигочемпионскую кампанию в клубе, отыграл на чемпионате Европы со сборной и участвовал в отборочных матчах к чемпионату мира.

Это огромная физическая и психологическая нагрузка. Кроме того, у него фактически не было предсезонной подготовки, и он начал сразу же с Суперкубка Европы. Поэтому было ожидаемо, что в определённый момент в сезоне его накроет волна усталости.

Он прекрасно знал о нашей ситуации с Матео Ковачичем и Н’Голо Канте и повёл себя самоотверженно, ежедневно отдавая все силы на благо команды. Он проводит много времени под наблюдением физиотерапевтов и медиков клуба, чтобы поддерживать себя в наилучшей возможной форме. Сегодня он был вознаграждён за эти усилия, ведь забить два пенальти в одной игре не так уж и легко», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Победный мяч Жоржиньо в ворота «Лидса»:

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