Хави: в «Барселоне» нельзя играть на 6 или 7 из 10. Вы должны стремиться к совершенству

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал причины неудач команды в этом сезоне.



Это, скорее, вопрос психологии, нежели футбола. Футболисты должны верить, это моя работа. Мы мотивируем игроков, чтобы они были храбрыми. В «Барселоне» нельзя играть на 6 или 7 из 10. Вы должны стремиться к совершенству. Вот чего не хватает. Мужества, стремления к совершенству, а не наоборот, потому что это не то, что делают в «Барселоне».



У команды есть уровень, чтобы бороться за титулы. В игре с «Баварией» также был психологический аспект, но и признак того, что некоторые привычки утеряны», — приводит слова Хави Marca.



Сегодня, 12 декабря, «Барселона» проведёт матч 17-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». Команда Хави после 16 встреч в чемпионате набрала 23 очка и идёт на восьмой позиции.

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