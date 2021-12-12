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Президент «Урала»: благодарен, что игроки были готовы умирать на поле в матче с «Ростовом»

Президент «Урала»: благодарен, что игроки были готовы умирать на поле в матче с «Ростовом»
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу команды над «Ростовом» (4:1) в 18-м туре РПЛ.

«Сыграли, конечно, хорошо. С первых минут захватили преимущество. Повели 2:0. Дальше лишь только наращивали преимущество. Благодарен команде, тренерскому составу за то, что игроки были готовы умирать на поле.

Ребята сами всё понимают. Год для нас был тяжёлый. Конечно, хотелось уйти на зимнюю паузу с хорошим настроением. У нас это и получилось.

Что касается пенальти, тут сложно говорить. Судья сказал, что сначала не видел момента. На просмотре видно, что наш защитник немного задел ногу. Хорошо, что пенальти не привёл ни к каким обидным последствиям. Сейчас легко говорить, когда так», — приводит слова Иванова «Спорт-экспресс».

«Урал» набрал 19 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ.

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