Зиньковский — о смерти болельщика «Крыльев»: нахожусь в шоке, это очень страшный случай

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался по поводу смерти болельщика самарцев после матча с «Рубином» (2:0) в чемпионате России.



«Нам только что сообщили эту трагическую новость. Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как всё закончилось.

Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, насколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошёл подобный ужасный случай», — цитирует игрока «СЭ».



Напомним, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего.