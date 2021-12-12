Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Ибрагимовича на 92-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»

Гол Ибрагимовича на 92-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
Комментарии

«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче на 17-й минуте открыл португальский нападающий «Удинезе» Бету. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Златан Ибрагимович восстановил равенство. Хозяева заканчивали вдесятером из-за удаления Исаака Саксесса.

У «Милана» теперь 39 очков, команда Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата, но по итогам тура её может обойти «Интер» (37), который в воскресенье сыграет с «Кальяри». «Удинезе» набрал 17 баллов и идёт на 15-м месте.

В следующем туре Серии А «Милан» 19 декабря примет на своём поле «Наполи». «Удинезе» 18 декабря сыграет на выезде с «Кальяри».

Италия - Серия А. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
1:0 Бету – 17'   1:1 Ибрагимович – 90+2'
Удаления: Саксесс – 90+5' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021