Гол Ибрагимовича на 92-й минуте спас «Милан» от поражения в матче с «Удинезе»
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«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче на 17-й минуте открыл португальский нападающий «Удинезе» Бету. На второй компенсированной минуте ко второму тайму Златан Ибрагимович восстановил равенство. Хозяева заканчивали вдесятером из-за удаления Исаака Саксесса.
У «Милана» теперь 39 очков, команда Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата, но по итогам тура её может обойти «Интер» (37), который в воскресенье сыграет с «Кальяри». «Удинезе» набрал 17 баллов и идёт на 15-м месте.
В следующем туре Серии А «Милан» 19 декабря примет на своём поле «Наполи». «Удинезе» 18 декабря сыграет на выезде с «Кальяри».
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