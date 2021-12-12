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«Севилья» с минимальным счётом обыграла «Атлетик» на выезде

«Севилья» с минимальным счётом обыграла «Атлетик» на выезде
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«Севилья» одержала победу над «Атлетиком» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 38-й минуте забил датский полузащитник Томас Дилейни. Ему ассистировал аргентинский защитник Гонсало Монтьель.

Победный гол Дилейни:

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«Севилья» набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, её опережает только «Реал» (39), который ещё не сыграл в этом туре. У «Атлетика» 21 балл, баскская команда идёт 10-й.

В следующем туре «Севилья» 18 декабря примет «Атлетико», а «Атлетик» 19 декабря сыграет дома с «Бетисом».

Испания - Примера. 17-й тур
11 декабря 2021, суббота. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Дилейни – 38'
Комментарии
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