«Севилья» с минимальным счётом обыграла «Атлетик» на выезде

«Севилья» одержала победу над «Атлетиком» в матче 17-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 38-й минуте забил датский полузащитник Томас Дилейни. Ему ассистировал аргентинский защитник Гонсало Монтьель.

Победный гол Дилейни:

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«Севилья» набрала 34 очка и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, её опережает только «Реал» (39), который ещё не сыграл в этом туре. У «Атлетика» 21 балл, баскская команда идёт 10-й.

В следующем туре «Севилья» 18 декабря примет «Атлетико», а «Атлетик» 19 декабря сыграет дома с «Бетисом».