Депутаты КПРФ предложили правительству отозвать законопроект о Fan ID

Депутаты Госдумы от КПРФ написали запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина с просьбой отозвать законопроект о введении паспортов болельщиков (Fan ID), сообщил в своём телеграм-канале депутат Владимира Исаков.

«Будем продолжать нашу последовательную борьбу против этого вредительского закона!» — написал политик, добавив фото запроса.

Напомним, ранее болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили акцию протеста против внедрения Fan ID.

Госдума РФ приняла законопроект о внедрении Fan ID для болельщиков 16 ноября. Правительство введёт электронный документ для определения личности зрителя и других участников спортивных соревнований. Ранее система использовалась на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.