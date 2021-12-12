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Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лиг. В XXI веке больше только у Роналду и Месси

Ибрагимович забил 300 голов в топ-5 лиг. В XXI веке больше только у Роналду и Месси
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«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1. Гол «Милана» в компенсированное время матча забил Златан Ибрагимович. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в карьере в топ-5 европейских лиг, сообщает в «Твиттере» OptaPaolo.

В XXI веке больше Златана в этих турнирах забили только Криштиану Роналду (483) и Лионель Месси (475). В топ-5 лиг Ибрагимович забивал за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Интер», «ПСЖ» и «Милан».

В этом сезоне Серии А шведский форвард 10 раз выходил на поле и забил 7 голов. Ранее Ибрагимович заявлял о своём желании продлить контракт с «Миланом» и вновь выиграть скудетто.

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