Юные фанаты с постерами Алмквиста, уральцы бурно отмечали победу. Фото разгрома «Ростова»

11 декабря в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» «Урал» одержал победу над «Ростовом» в гостевом матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов высказался о матче с «Уралом» (1:4) в 18-м туре чемпионата России.



«6-я минута, 2:0 — это предопределило ход дальнейшей борьбы. Не сразу отошли после этих двух пропущенных мячей, но затем взяли инициативу в свои руки, заработав пенальти. Потом пропустили несколько контратак, в которых «Урал» свои шансы реализовал. Мы создали больше моментов и ударов было больше. Мы владели мячом значительную часть времени. По всем показателям мы были лучше, но проиграли 1:4., — приводит слова Кафанова официальный сайт «Ростова».

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Урал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.