Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аллегри прокомментировал ничью с «Венецией» и травму Дибалы

Аллегри прокомментировал ничью с «Венецией» и травму Дибалы
Комментарии

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1. Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму и был заменен на 12-й минуте матча.

«Мы пошли на риск, и это плохо закончилось. Он был заменен в среду из-за мышечной травмы, мы надеялись, что к сегодняшнему матчу он уже готов, но ошиблись.

Первый тайм мы провели хорошо, создавали моменты. За 10-15 минут до гола «Венеции» мы выключились из игры. То же самое произошло и в Салерно, но тогда нам повезло, и соперник попал в штангу. Очевидно, это то, над чем нам надо поработать», – приводит слова главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021