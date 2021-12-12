Аллегри прокомментировал ничью с «Венецией» и травму Дибалы

«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1. Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму и был заменен на 12-й минуте матча.

«Мы пошли на риск, и это плохо закончилось. Он был заменен в среду из-за мышечной травмы, мы надеялись, что к сегодняшнему матчу он уже готов, но ошиблись.

Первый тайм мы провели хорошо, создавали моменты. За 10-15 минут до гола «Венеции» мы выключились из игры. То же самое произошло и в Салерно, но тогда нам повезло, и соперник попал в штангу. Очевидно, это то, над чем нам надо поработать», – приводит слова главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.