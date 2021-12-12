Аллегри прокомментировал ничью с «Венецией» и травму Дибалы
Поделиться
«Ювентус» сыграл вничью с «Венецией» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» и завершилась со счётом 1:1. Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил травму и был заменен на 12-й минуте матча.
«Мы пошли на риск, и это плохо закончилось. Он был заменен в среду из-за мышечной травмы, мы надеялись, что к сегодняшнему матчу он уже готов, но ошиблись.
Первый тайм мы провели хорошо, создавали моменты. За 10-15 минут до гола «Венеции» мы выключились из игры. То же самое произошло и в Салерно, но тогда нам повезло, и соперник попал в штангу. Очевидно, это то, над чем нам надо поработать», – приводит слова главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Football Italia со ссылкой на DAZN.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
03:26
-
03:02
-
02:35
-
01:21
-
01:17
-
00:57
-
00:42
-
00:41
-
00:17
-
00:13
-
00:04
- 11 декабря 2021
-
23:45
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:19
-
23:03
-
22:53
-
22:52
-
22:45
-
22:36
-
22:22
-
22:14
-
22:14
-
22:04
-
21:59
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:25
-
21:20
-
21:17
-
21:06
-
21:01
-
20:54
Партнерский контент