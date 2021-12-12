Быстров: тренер «Спартака» должен быть в одной лодке с хозяином, его женой и даже детьми

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров рассказал, какие эмоции вызывает команда.

«Что касается эмоций, которые вызывает «Спартак», это чувство волнения за команду, потому что вся эта грязь вокруг команды, все эти агентские игры за власть в «Спартаке» — не красят клуб. Пора бы уже разобраться, кому чего доверяешь, какие ставишь задачи, цели. Чтобы мы все знали, что вот эти люди отвечают за «Спартак». Чтобы поставили задачу — условно быть в тройке — и спокойно, без криков двигались к ней. Если «Спартак» при зрелищном футболе займёт, грубо говоря, четвёртое место, то, я думаю, руководство должны будут оставить. Но если не будет видно никакого прогресса, значит, нужно какие-то пути искать, кого-то менять.

Тренер должен быть в одной лодке и с президентом, и со спортивным директором, который его приводит, и с женой хозяина, и даже с детьми. Если садимся в одну лодку, то все берём и гребём против течения. Стоит одному вёсла бросить за борт, как дополнительная нагрузка ляжет на других. Следующий кидает — уже течение начинает тебя разворачивать, ещё кто-то сбавил к себе требования — и всё уже, неизбежно кораблекрушение. А со дна очень тяжело подниматься. Как показывает практика, нужно создавать коллектив заново. Без коллектива никакие звёзды тебя никуда не вытащат. Это показывали все команды, которые делали ставку только на легионеров», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 17 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На групповой стадии Лиги Европы красно-белые заняли первое место и вышли в 1/8 финала.