Владимир Быстров рассказал об угрозах от хейтеров
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Бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров рассказал, что ему пишут в социальных сетях.
«В лицо мне гадости не говорят — только в «инстаграме» пишут. Этих деятелей сразу блокирую. Могу пару раз послать в баню. Конечно, бывали угрозы. У нас очень много неадекватов. Таких я блокирую и не обращаю внимания, если меня это не касается» — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Быстров является двукратным чемпионом России в составе «Зенита» (2010, 2011/12) и бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года. Последним клубом в карьере футболиста был «Тосно», который он покинул в 2018 году.
За сборную России Быстров провёл 47 матчей, в которых записал в свой актив 4 гола.
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