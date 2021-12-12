«Нью-Йорк Сити» впервые в своей истории выиграл Кубок МЛС

На стадионе «Провиденс Парк» в Портленде (США) завершился финал Кубка МЛС, в котором «Портленд Тимберс» принимал «Нью-Йорк Сити». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу одержал «Нью-Йорк» — 4:2.

На 41-й минуте встречи счёт открыл «Нью-Йорк», гол забил аргентинец Валентин Кастельянос. На 4-й добавленной минуте второго тайма хозяева смогли перевести игру в овертайм благодаря мячу чилийца Фелипе Моры. В овертайме ни одна из команд не забила, исход встречи решился в серии пенальти, сильнее оказался «Нью-Йорк».

«Портленд Тимберс» становились победителями МЛС в 2015 году, а в 2018 году команда проиграла в финале, победу тогда одержала «Атланта Юнайтед». В сезоне 2020 года чемпионом стал клуб «Коламбус Крю», победивший в финале «Сиэтл Саундерс» (3:0).