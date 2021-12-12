Спасительный гол-красавец Ибрагимовича в видеообзоре матча «Удинезе» — «Милан»

«Милан» сыграл вничью с «Удинезе» в 17-м туре итальянской Серии А. Встреча прошла в Удине на стадионе «Фриули» и завершилась со счётом 1:1. Гол «Милана» в компенсированное время матча забил Златан Ибрагимович. Для 40-летнего шведа этот мяч стал 300-м в карьере в топ-5 европейских лиг.

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У «Милана» теперь 39 очков, команда Стефано Пиоли возглавляет турнирную таблицу итальянского чемпионата, но по итогам тура её может обойти «Интер» (37), который в воскресенье сыграет с «Кальяри». «Удинезе» набрал 17 баллов и идёт на 15-м месте.

В следующем туре Серии А «Милан» примет «Наполи», встреча состоится 19 декабря. «Удинезе» 14 декабря сыграет дома с «Кротоне» в рамках Кубка Италии, а 18 декабря отправится в гости к «Кальяри» на матч 18-го тура Серии А.