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«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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Быстров: никогда не поверю, что Галицкий уйдёт из футбола

Быстров: никогда не поверю, что Галицкий уйдёт из футбола
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказал своё мнение о владельце «Краснодара» Сергее Галицком.

«Меня удивило недавнее интервью Галицкого. Человек столько делает для футбола, сколько никто, наверное, у нас в стране. Он очень любит и академию, и своих ребят, воспитанников. И с большим уважением относится к тем футболистам, которые к нему в клуб приезжают. Он общается и с семьями, и с самими игроками. Но вот, видите, к сожалению, болезнь немножко его подкосила. Но я считаю, что Сергей Николаевич сильный и мудрый человек, и никакая зараза его не должна взять. Он должен оставаться как можно дольше с нами и продолжать заниматься любимым делом.

Не является ли это интервью предисловием к отходу из футбола? Никогда не поверю, что Галицкий сможет уйти просто так. Он не уйдёт из футбола, потому что слишком любит его», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 17 туров «Краснодар» занимает четвёртое место в РПЛ.

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