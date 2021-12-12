«Динамо» — «Зенит»: матч в прямом эфире можно будет посмотреть на канале «Матч Премьер»

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 встретятся московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Игра лидеров чемпионата России состоится сегодня, 12 декабря, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра – в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Игру обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов главного судьи выступят Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный арбитр — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
Напомним, «Зенит» лидирует в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков за 17 туров. Московское «Динамо» (35) занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ.
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