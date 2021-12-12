«Динамо» — «Зенит»: прямая трансляция игры — на телеканале «Матч Премьер»

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Встреча лидеров чемпионата России процдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Зенит». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».
Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Карасёв. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. На счету сине-бело-голубых 37 набранных очков за 17 туров. «Динамо» — на втором месте. Москвичи имеют в своём активе 35 очков. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера чемпионата России.
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