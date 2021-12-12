Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ?

Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ?
Комментарии

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто уйдёт на зимний перерыв лидером Российской Премьер-Лиги?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, 18-й тур является заключительным перед зимним перерывом в чемпионате России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021