Кто уйдёт на зимний перерыв лидером РПЛ?
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Зенит».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто уйдёт на зимний перерыв лидером Российской Премьер-Лиги?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, 18-й тур является заключительным перед зимним перерывом в чемпионате России.
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