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Эдинсон Кавани может зимой стать игроком «Ювентуса»

Эдинсон Кавани может зимой стать игроком «Ювентуса»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в услугах 34-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Ювентус». Действующий контракт Кавани с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2022 года. Сообщается, что форвард готов покинуть английский клуб, если найдёт команду, которая будет его мотивировать. Туринский «Ювентус» рассчитывает завершить сделку в январе.

Напомним, Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне уругвайский форвард принял участие в 5 матчах английской Премьер-лиги и забил 1 гол. С 2008 года Кавани вызывается в национальную команду Уругвая.

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