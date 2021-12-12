Джеррард – Оуэну: если бы я играл за «МЮ», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард в телеэфире пошутил над своим бывшим партнёром по «Ливерпулю» Майклом Оуэном.

Это произошло после матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (1:0). Оуэн, ныне работающий телеэкспертом, поинтересовался, какие эмоции испытал Джеррард, вернувшись на «Энфилд» в статусе главного тренера другой команды. Майкл также добавил, что ненавидел возвращаться на «Энфилд» и играть матчи против «Ливерпуля». Джеррард ответил Оуэну достаточно колким монологом.

«Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд».

По-прежнему ли я фанат «Ливерпуля»? Да, но тренерская работа – это путешествие. Для меня большая честь занимать пост в «Астон Вилле», это фантастический клуб. Пока что рано делать выводы, мы только начали, пытаемся развивать и улучшать команду, доносить много информации игрокам. Я всегда останусь фанатом «Ливерпуля» — это факт. Но мой приоритет на данный момент – это «Астон Вилла», попытки поднять клуб вверх по турнирной таблице», — приводит слова Джеррарда TalkSport.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»

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