Джеррард – Оуэну: если бы я играл за «МЮ», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд»

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард в телеэфире пошутил над своим бывшим партнёром по «Ливерпулю» Майклом Оуэном.
Это произошло после матча 16-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» (1:0). Оуэн, ныне работающий телеэкспертом, поинтересовался, какие эмоции испытал Джеррард, вернувшись на «Энфилд» в статусе главного тренера другой команды. Майкл также добавил, что ненавидел возвращаться на «Энфилд» и играть матчи против «Ливерпуля». Джеррард ответил Оуэну достаточно колким монологом.
«Если бы я играл за «Манчестер Юнайтед», я бы тоже не любил возвращаться на «Энфилд».
По-прежнему ли я фанат «Ливерпуля»? Да, но тренерская работа – это путешествие. Для меня большая честь занимать пост в «Астон Вилле», это фантастический клуб. Пока что рано делать выводы, мы только начали, пытаемся развивать и улучшать команду, доносить много информации игрокам. Я всегда останусь фанатом «Ливерпуля» — это факт. Но мой приоритет на данный момент – это «Астон Вилла», попытки поднять клуб вверх по турнирной таблице», — приводит слова Джеррарда TalkSport.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 12 декабря 2021
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:30
-
10:30
-
10:21
-
10:04
-
10:00
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:19
-
08:45
-
08:10
-
07:50
-
04:45
-
04:25
-
03:26
-
03:02
-
02:35
-
01:21
-
01:17
-
00:57
-
00:42
-
00:41
-
00:17
-
00:13
-
00:04
- 11 декабря 2021
-
23:45
-
23:37
-
23:27