Бонуччи — о ничьей в матче с «Венецией»: никаких оправданий
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Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал результат матча 17-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Венецией» (1:1).
«Ещё многое предстоит сделать. Два очка потеряны. Никаких оправданий», — написал Бонуччи на своей странице в «Инстаграме».
Туринский «Ювентус» набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Венеция» (16) располагается на 16-й позиции. Лидером соревнований является «Милан», в 17 встречах набравший 39 очков. Действующий чемпион Италии — миланский «Интер».
В следующем туре Серии А сезона-2021/2022 туринский «Ювентус» 18 декабря сыграет на выезде с «Болоньей». «Венеция» 19 декабря проведёт гостевой матч с «Сампдорией».
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