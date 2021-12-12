«Челси» намерен продлить контракт с 37-летним Тьяго Силвой до 2023 года
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37-летний центральный защитник Тьяго Силва может продлить контракт с лондонским «Челси». «Аристократы» намерены предложить бразильцу новое соглашение до 2023 года, информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно сведениям источника, стороны должны официально пролонгировать сотрудничество уже в ближайшие недели.
Ранее СМИ писали, что Тьяго Силва может продолжить карьеру на родине – в чемпионате Бразилии.
Силва перешёл в «Челси» из «ПСЖ» 28 августа 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне футболист сыграл 18 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с клубом заканчивается летом 2022 года. Transfermarkt оценивает 37-летнего бразильца в € 3 млн.
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