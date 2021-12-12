Роналду догнал Сульшера по голам в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0). Взятие ворот «канареек» стало для 36-летнего португальца 91-м в АПЛ. По этому показателю Роналду сравнялся с бывшим игроком и главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.
Стоит отметить, что Роналду и Сульшер, забившие по 91 голу в АПЛ, теперь делят шестую строчку в списке лучших бомбардиров «Манчестер Юнайтед» во внутреннем чемпионате. Безоговорочным лидером по голам в АПЛ за «МЮ» является Уэйн Руни (183).
Видеообзор матча «Норвич Сити» — «Манчестер Юнайтед»:
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