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Футбол обошёл хоккей и стал четвёртым по популярности видом спорта в США

Футбол обошёл хоккей и стал четвёртым по популярности видом спорта в США
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Футбол набирает популярность в США, сообщает Daily Mail.

Аналитики считают, что футбол превзошёл хоккей по популярности в североамериканской стране. Крупная сделка на £ 2 млрд (примерно € 2,3 млрд), заключённая между английской Премьер-лигой и американской телекомпанией NBC, также отражает рост популярности футбола. В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике, что тоже может поспособствовать росту популярности этого вида спорта в регионе.

«Сегодня футбол — четвёртый по популярности вид спорта в США. Футбол опережает хоккей, его популярность растёт. Это является одной из причин, почему NBC платит за контракт так много», — отметил специалист по спортивным медиа Пьер Маес.

Исследование, проведённое компанией Ampere Analysis, показывает, что 49% американских любителей спорта любят смотреть футбол по телевизору, в то время как за хоккеем с шайбой следят лишь 37% опрошенных американцев. В первой тройке видов спорта по популярности в США находятся американский футбол, баскетбол и бейсбол.

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