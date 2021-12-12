Кобелев: не считаю, что «Динамо» рано думать о чемпионстве

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался перед матчем сине-белых с санкт-петербургским «Зенитом». Игра состоится сегодня, 12 декабря, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.

«У подопечных Сандро Шварца имелась полноценная неделя для подготовки, а действующие чемпионы провели непростую игру с «Челси». Однако это может повлиять на обе команды как позитивно, так и негативно. «Зенит» получил хороший психологический заряд после удачного матча в Лиге чемпионов, показав достойный футбол. Такие встречи добавляют уверенности. Но предположить, у кого больше шансов на победу, практически невозможно. И те и другие придерживаются атакующего стиля, и многое будет зависеть от того, кто забьёт первым, ведь любой гол ещё сильнее раскрывает игру. Ожидается битва предельно равных соперников, о чём свидетельствует и турнирная таблица. При этом заметно, что у лидера накапливается определённая усталость.

Будет ли этот матч определяющим в борьбе за титул чемпиона? Понимаю, если бы оставалось два-три тура, но после перерыва нас ожидает ещё почти целый круг, поэтому назвать матч определяющим язык не поворачивается. Естественно, невозможно не обратить внимание на то, что чемпион имеет шанс оторваться на пять очков от ближайшего преследователя, а отрыв от третьего места может стать совсем солидным. Однако сейчас наступит длинная пауза и откроется трансферное окно. Многое будет зависеть от приобретений. В том числе это касается и «Зенита» с «Динамо». Они могут подойти к весенней части сезона в абсолютно разном состоянии. Предположим, москвичи выиграют и будут опережать соперника на одно очко, но глобально это не поменяет текущего положения дел. Тем более петербуржцы вышли в 1/16 финала Лиги Европы и наверняка будут форсировать подготовку, чтобы находиться в тонусе уже к февралю.

«Динамо» думает о победе в РПЛ? Не считаю, что об этом рано думать. Подопечные Шварца и сейчас являются основными конкурентами петербуржцев в борьбе за чемпионство и имеют отрыв от преследователей. «Динамо» останется претендентом на победу в национальном первенстве вне зависимости от результата предстоящей встречи», — приводит слова Кобелева RT.