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Рангник: де Хеа выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Норвичем»

Рангник: де Хеа выиграл для «Манчестер Юнайтед» матч с «Норвичем»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал результат матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (1:0).

«Это была напряжённая игра, физически тяжёлая. Соперник играл не так, как команда из нижней части турнирной таблицы. С самого начала мы контролировали игру, не не всегда находили наилучшее возможное решение. В перерыве я сказал ребятам, что нужно увеличить скорость и интенсивность игры. Второй тайм был немного лучше, но в конце нам повезло, мы оставили ворота в неприкосновенности. Де Хеа выиграл для нас этот матч. Нам необходимо прибавлять», — приводит слова Рангника BBC.

«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич» (10) – на 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 16 встречах набравший 38 очков.

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