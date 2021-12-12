«Ахмат» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Ахмат» — «Химки». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург).
«Ахмат» набрал 24 очка в 17 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
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