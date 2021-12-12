«Краснодар» готов заплатить за трансфер 22-летнего шотландского защитника более € 1 млн

Защитник «Хайберниана» Райан Портеус может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает The Sun.



По информации источника, в услугах 22-летнего шотландского футболиста заинтересован «Краснодар». Российский клуб готов предложить за Портеуса £ 1 млн (около € 1,2 млн) и рассчитывает, что эта сумма убедит руководство клуба «Хайберниан» отпустить защитника в зимнее трансферное окно. Действующий контракт Портеуса с клубом истекает через 18 месяцев.



Портеус выступает за основную команду «Хайберниана» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Шотландии и забил 1 гол.

«Краснодар» набрал 28 очков в 17 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.