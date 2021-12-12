Артём Дзюба пропускает матч с «Динамо» из-за травмы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропускает матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из-за травмы колена. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Зенит».

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 17 матчах чемпионата России, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.