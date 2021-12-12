«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Динамо». Дзюбы и Азмуна нет в заявке

Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ловрен, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком.

Запасные: Одоевский, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Оздоев, Кузнецов.

Матч обслужит авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. В роли ассистентов выступят Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR будут отвечать Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.

«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.