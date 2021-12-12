«Полиция повела себя хуже всех». Очевидец рассказал о смерти фаната на стадионе в Самаре

Болельщик «Крыльев Советов» Илья Пастухов рассказал детали смерти болельщика самарцев после матча с «Рубином» (2:0) в чемпионате России. Илья стал очевидцем всего происходящего и пытался помочь спасти фанату на стадионе жизнь.

«Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся – можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был баллончик – возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьёт таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей – я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, сам кричал про нитроглицерин и врачей. Пока ему искали нитроглицерин, я взял его за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался.

Но минуты через две-три он потерял сознание, лёг. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал.

По ощущениям, не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил её. Я и гола не видел – такой шок был. Пацан-фельдшер – огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил.

Был ли кто-то от руководства арены, старшие стюарды? Боссов никаких не было. Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять.

Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас, мужчин, осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти и им по инструкции нельзя. В итоге мы стали его поднимать, но не смогли — надорвали спины, слишком он тяжёлый был, а полицейские просто смотрели.

Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам всё высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?!

Когда от остановки сердца прошло уже минут сорок, мне жена на ухо сказала, что уже ничего не сделать, и мы ушли со стадиона. Моё мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок – и скорая, и полиция, и просто люди», — приводит слова Пастухова Metaratings.