«Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Иан Хассин. Резервный рефери — Энтони Тейлор.
«Лестер Сити» набрал 19 очков в 15 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ньюкасл Юнайтед» (10) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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