Клаудиньо – перед матчем с «Динамо»: да защитит нас господь, хотя сегодня и свежо
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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о погодных условиях перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Да благословит и защитит нас господь… Хотя сегодня и свежо, минус восемь градусов», — написал Клаудиньо в «сториз» своего «инстаграма».
Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 12 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало матча — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Зенит».
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 37 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московское «Динамо» (35) — на 2-м месте.
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