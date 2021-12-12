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«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

«Локомотив» — «Уфа»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Локомотив» — «Уфа». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Уфа».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Жвакин и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

«Локомотив» набрал 25 очков в 17 встречах и занимает 7-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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