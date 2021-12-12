«Кристал Пэлас» — «Эвертон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Эвертон». Встреча 16-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Эвертон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Помогать ему будут ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бэк. Резервный рефери — Тони Харрингтон.



«Эвертон» набрал 18 очков в 15 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 14-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», набравший 38 очков в 16 играх. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».