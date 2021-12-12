Хави высказался о возможных трансферах «Барселоны» в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном приобретении новых футболистов в зимнее трансферное окно.



«Наша команда должна улучшаться. Есть трансферный рынок, и это возможность усилить команду. Мы много общаемся с руководством клуба, недавно провели продуктивную встречу. Думаю, всё получится. У клуба есть некоторые финансовые проблемы, но мы должны работать, чтобы команда стала лучше, а состав был более конкурентоспособным», — приводит слова Хави Marca.



«Барселона» в 15 встречах набрала 23 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Ранее каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, заняв 3-е место в группе Е, и выступит в Лиге Европы.