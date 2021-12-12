Хави высказался о возможных трансферах «Барселоны» в январе
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о возможном приобретении новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Наша команда должна улучшаться. Есть трансферный рынок, и это возможность усилить команду. Мы много общаемся с руководством клуба, недавно провели продуктивную встречу. Думаю, всё получится. У клуба есть некоторые финансовые проблемы, но мы должны работать, чтобы команда стала лучше, а состав был более конкурентоспособным», — приводит слова Хави Marca.
«Барселона» в 15 встречах набрала 23 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Ранее каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, заняв 3-е место в группе Е, и выступит в Лиге Европы.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:48
-
12:30
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:41
-
11:35
-
11:15
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:53
-
10:30
-
10:30
-
10:21
-
10:04
Партнерский контент