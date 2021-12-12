«Зенит» пробил 7 пенальти в этом сезоне РПЛ. Единственный промах – у Клаудиньо

«Зенит» получил право исполнить пенальти в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Этот одиннадцатиметровый удар стал для сине-бело-голубых седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Большее количество пенальти в этом сезоне исполнил только «Краснодар» (10).

Примечательно, что полузащитник «Зенита» Клаудиньо не сумел реализовать пенальти в ворота «Динамо». Это первый промах с «точки» для клуба из Санкт-Петербурга в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.