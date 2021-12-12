В «Химках» опровергли интерес к Павлу Мамаеву

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе со стороны «Химок» к полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.

«Мы будем рассматривать нападающих в команду на зимнее трансферное окно. Что касается Павла Мамаева, то предметных переговоров по нему мы не вели. Он неплохой игрок. Если тренерский штаб изъявит желание его подписать, то сядем и обсудим. Но пока под этим ничего нет», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В октябре Мамаев перенёс операцию на ахилле. Мамаев выступает за «Ростов» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо». В минувшем сезоне хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2021/2022 футболист принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями.