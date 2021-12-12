«Ахмат» — «Химки»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Химок» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Химки».



«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов, Харин, Архипов.



Запасные: Гудиев, Мелихов, Уциев, Лысцов, Быстров, Швец, Садулаев, Полярус, Адуев, Иналкаев, Конате, Себаи.



«Химки»: Лантратов, Набиуллин, Карпов, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.



Запасные: Генералов, Сычёв, Давидян, Сабович, Жумабеков, Долгов, Массуренко, Садыгов.

«Ахмат» набрал 24 очка в 17 встречах и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).