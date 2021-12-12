«Динамо» — «Зенит»: хозяева сравняли счёт во втором тайме

Сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встречается с санкт-петербургским «Зенитом». Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Динамо» сравняло счёт на 73-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев.
Матч обслуживает авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв и Максим Гаврилин. Резервный судья — Павел Шадыханов. За VAR отвечает Владимир Москалёв и его ассистент Игорь Демешко.
«Зенит» набрал 37 очков за 17 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по футболу. Московское «Динамо» (35) – на второй позиции. Победитель предстоящего матча уйдёт на зимний перерыв в статусе лидера Российской Премьер-Лиги.
- 12 декабря 2021
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