«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил первое место

Сегодня, 12 декабря, московское «Динамо» встречалось с санкт-петербургским «Зенитом». Центральный матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала авторитетная бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
На 10-й минуте матча «Зенит» получил право исполнить пенальти, но Клаудиньо не реализовал этот одиннадцатиметровый удар. Бразильский полузащитник реабилитировался за незабитый пенальти уже на 34-й минуте. «Динамо» сравняло счёт на 72-й минуте матча. Автором забитого мяча стал Дмитрий Скопинцев. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
«Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.
- 12 декабря 2021
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