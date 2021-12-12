Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ — 7 матчей подряд

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Динамо». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Таким образом, «Зенит» не проигрывает уже 7 матчей чемпионата России подряд. Последние поражение сине-бело-голубых в РПЛ датировано 16 октября, тогда команда Семака на выезде уступила тульскому «Арсеналу» (1:2). При этом в 7 матчах на счету «Зенита» 4 победы и 3 ничьих.

Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).