Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ — 7 матчей подряд

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Динамо». Матч проходил в Москве и завершился со счётом 1:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Таким образом, «Зенит» не проигрывает уже 7 матчей чемпионата России подряд. Последние поражение сине-бело-голубых в РПЛ датировано 16 октября, тогда команда Семака на выезде уступила тульскому «Арсеналу» (1:2). При этом в 7 матчах на счету «Зенита» 4 победы и 3 ничьих.
Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
- 12 декабря 2021
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:58
-
15:57
-
15:36
-
15:32
-
15:21
-
15:15
-
15:08
-
14:58
-
14:40
-
14:37
-
14:30
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:06
-
14:00
-
13:45
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:15
-
13:00
-
12:59
-
12:49
-
12:48
-
12:48
-
12:30
-
12:09
-
12:04