Хабиб Нурмагомедов: в матче с «Зенитом» болел за «Динамо». Думаю, счёт по игре
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Известный боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» (1:1).
«Хорошая игра, сегодня болел за «Динамо». Думаю, что счёт по игре. Первый тайм за «Зенитом», а во втором «Динамо» очень хорошо играло. Кто будет чемпионом? Хороший вопрос», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
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