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Сергей Семак прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Зенит»

Сергей Семак прокомментировал ничью в матче «Динамо» — «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Непростая игра для нас сложилась, учитывая потери и погодные условия. Первый тайм был хороший в нашем исполнении, во втором тайме вынужденные замены повлияли на ход матча. За игру ребятам спасибо, немного жалко, что не смогли победить. Ребята уйдут на заслуженный отдых и будем готовиться к еврокубкам и оставшимся матчам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 38 очков за 18 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги перед зимней паузой в сезоне. Московское «Динамо» (36) – на второй позиции.

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