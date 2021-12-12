Петржела: «Зенит» всё равно будет чемпионом. Весной «Динамо» не сможет с ним тягаться

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничейный результат сине-бело-голубых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).
«Зенит» всё равно станет чемпионом, без сомнений. Я ждал, что будет ничья. Но у питерцев сильнейший состав. Выбор игроков лучше, «Зенит» — это гигант. «Динамо» не сможет весной с ними тягаться на дистанции. У них симпатичная команда, которая в одной игре может добиться результата, но на дистанции не получится. «Зенит» будет чемпионом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).
- 12 декабря 2021
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