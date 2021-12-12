Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Нижний Новгород». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: «Зенит» всё равно будет чемпионом. Весной «Динамо» не сможет с ним тягаться

Петржела: «Зенит» всё равно будет чемпионом. Весной «Динамо» не сможет с ним тягаться
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ничейный результат сине-бело-голубых в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:1).

«Зенит» всё равно станет чемпионом, без сомнений. Я ждал, что будет ничья. Но у питерцев сильнейший состав. Выбор игроков лучше, «Зенит» — это гигант. «Динамо» не сможет весной с ними тягаться на дистанции. У них симпатичная команда, которая в одной игре может добиться результата, но на дистанции не получится. «Зенит» будет чемпионом», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Благодаря этому результату «Зенит» сохранил свои лидерские позиции в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга уходит на зимний перерыв РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Это позволяет команде Сергея Семака занимать первое место с отрывом 2 очка от ближайшего преследователя. На второй строчке расположилось «Динамо» (36).

Новость по теме
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и сохранил первое место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021